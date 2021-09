Was hast Du am 11. September 2001 gemacht?

Dienstag, der 11. September 2001, 14.46 Uhr Luxemburger Zeit: Das ist der Zeitpunkt, an dem ein gekapertes Flugzeug in den Nordturm des World Trade Center in New York raste. Eine Attacke, auf die noch weitere Anschläge in New York und Washington D.C. folgten. Zudem stürzte ein weiteres entführtes Flugzeug in Pennsylvania, nahe der Stadt Pittsburgh, ab. In weniger als zwei Stunden wurden fast 3000 Menschen getötet. Und auch zwanzig Jahre später sind uns die Bilder immer noch ins Gedächtnis gebrannt.

Ein trauriges, aber hochbedeutendes Jubiläum der jungen Geschichte steht uns bevor, und diesen Anlass wollen wir nutzen, um an das tragische Ereignis zu erinnern. Jeder, der den 11. September 2001 in irgendeiner Form miterlebt hat, weiß bis heute, wo er war und was er tat, als die Nachrichten und ersten Bilder die Welt erschütterten. Wo warst Du als das World Trade Center einstürzte? Vielleicht sogar in New York? Wir sammeln eure Erfahrungsberichte und veröffentlichen sie nach und nach, um den Opfern zu gedenken.

Schickt uns eure Geschichte zum 11. September ganz einfach per E-Mail an community@lessentiel.lu.

