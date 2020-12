Lasst uns an eurem Festtagsschmaus teilhaben

Wenn auch das diesjährige Weihnachtsfest coronabedingt nur im engsten Familienkreis stattfinden kann, steht dennoch das festliche Menü wie jedes Jahr im Fokus der Feier – leckeres Essen kann uns nämlich selbst der nahende Lockdown nicht vermiesen. Und so mancher steht wahrscheinlich am heutigen 23. Dezember bereits stundenlang in der Küche, um das feine Festmahl liebevoll vorzubereiten.

Ob nun das traditionelle alljährliche Weihnachtsmenü, ein modernes Gericht, das ihr immer schon einmal zubereiten wolltet, oder ein Experiment, an das ihr euch nicht gewagt hättet, wenn die ganze Familie am Tisch versammelt wäre: Zeigt uns euren leckeren Festtagsschmaus schön präsentiert auf eurem weihnachtlich gedeckten Tisch.

Schickt uns eure appetitlichsten Bilder per E-Mail an community@lessentiel.lu, oder ganz einfach via Facebook, Instagram oder Twitter. Schreibt gerne noch einen kleinen Kommentar hinzu, was euch zu eurem Weihnachtsmenü inspiriert hat.

(lm/L'essentiel)