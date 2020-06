Luxemburger kauft Nike-​​Sneaker für 20.000 Euro

Julien Crespeigne aus Bartringen lebt seit 2014 in Belgien. Seit etwa einem Jahr hat er eine Leidenschaft entdeckt, die ihn nicht mehr loslässt: Nike-Schuhe der Reihe «Air Max». Im März 2019 begann er die Sneaker zu sammeln. «Ich liebe die Air Max einfach. Sobald ich ein neues Modell im Internet sehe, muss ich es kaufen. Ich kann nicht anders», sagt er.

In etwas mehr als einem Jahr hat er mehr als 20.000 Euro in seine Schuhsammlung gesteckt. «Einmal habe ich 500 Euro für ein Paar bezahlt. Ich hatte mich in den Schuh verliebt.»

Mittlerweile umfasst seine Sammlung 104 Paare. «Viele davon werde ich wahrscheinlich nie tragen», sagt er. Doch wann ist es genug? «Das weiß ich selber nicht. Es gibt Tage, an denen ich fünf Paar kaufe. Das fühlt sich dann schon komisch an», sagt Crespeigne.

(Jean-François Servais/L'essentiel)