Der heimliche Staffel-​​Star sitzt im Tonstudio

«Deutschland sucht den Superstar» startet am heutigen Dienstagabend in die bereits 18. Staffel. Schon im Vorfeld gab es großen Wirbel um die Castingshow. Nicht etwa wegen Dieter Bohlens fieser Sprüche oder der Talentfreiheit und verzerrter Selbstwahrnehmung schrulliger Kandidaten, nein. Im Fokus stand – wie könnte es anders sein – der Wendler. Rausgeschnitten wurde der bekennende Verschwörungstheoretiker trotz unzähliger Negativschlagzeilen und spontanem Ausstieg aus der Sendung aber nicht.

Ein bisschen böses Blut scheint trotzdem noch zwischen dem Sender und dem Ex-Juror zu fließen, oder aber die Person, die für den Schnitt zuständig ist, hat eine, wie wir finden, herrliche Auffassung von Humor. Während die Jury bereits das gesangliche Talent des Kandidaten Shada Ali anzweifelt, nachdem dieser nur seinen Song genannt hat, den er performen will, wird kurz der Wendler eingeblendet, der sich nichtsahnend seine Kopfhörer ins Ohr steckt. Und Action! «Bibi Blocksberg, die kleine Hexe kann so manches, wovon ihr träumt». Ein Prachtwerk der musikalischen Untermalung.

Doch nun zum eigentlichen Star der DSDS-Preview. Shada studiert nämlich nicht nur biologische und Allgemeinpsychologie im zweiten Semester, sondern tanzt und singt auch unheimlich gerne. Mit seiner Performance von Sias Hit «Chandelier» schwingt er sich allerdings wahrscheinlich nur bis in die «Hall of Shame» der DSDS-Kandidaten statt in den Recall. Während Maite Kelly und Mike Singer scheinbar vom Glauben abfallen und Dieter sein Lachen hinter seinem Glas zu verstecken versucht, wippt Michael Wendler zufrieden im Takt mit – läuft etwa noch Bibi Blocksberg? Jedenfalls hat Shada der Jury – und vielleicht auch inzwischen euch – ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, und das ist doch das wirklich Schöne an Musik...und der eigentliche Grund, warum die meisten die Castings verfolgen.

(lm/L'essentiel)