So stylisch zeigt ihr euch bei Sonnenschein

Frühlingshafte 17 Grad haben uns das Wochenende versüßt und locken auch den Rest der Woche noch nach draußen in die Parks Luxemburgs. Da muss natürlich auch das Outfit passen, immerhin ist Spazierengehen seit Corona zum neuen Tanzen in Clubs geworden. Neben farbenfrohen Stoffen und Blümchenmuster darf da natürlich eines nicht fehlen: die perfekte Sonnenbrille.

Sie schützt nicht nur vor dem vom Winter noch ganz ungewohnten hellen Licht, sondern verleiht jedem Look noch das gewisse Etwas. Wie die leichte Klamotte dank stylischer Brille richtig in Szene gesetzt wird, habt ihr mit euren Selfies noch einmal verdeutlicht. Und jetzt: Sonnenbrille auf, UV-Schutz aufs Näschen und die angenehmen Temperaturen genießen, denn schon in ein paar Tagen fällt das Thermometer wieder auf um die 10 Grad.

(L'essentiel)