Lasst uns an eurem Valentinstag teilhaben!

Sonntag ist Valentinstag! Auch wenn das traditionelle Essen in einem schönen Restaurant ausfällt, haben sich einige von euch sicher etwas ausgedacht, um dem oder der Liebsten eine Freude zu machen. L'essentiel will wissen, wie ihr den Tag oder Abend verbringt!

Ob ein gemütlicher Abend auf der Couch mit selbstgekochtem Essen oder so richtig in Schale geworfen mit aufwendigem Catering-Dinner: Um Partner oder Partnerin zu überraschen, bleiben fast nur die eigenen vier Wände. Oder ist euch doch noch etwas richtig Besonderes eingefallen? Wie sieht euer Valentinstag 2021 aus? Teilt eure Ideen mit uns und schickt uns gerne auch ein Selfie an community@lessentiel.lu, postet es auf Facebook in die Kommentare oder schickt es per Messenger.

Um euch in Stimmung zu bringen ist hier die Playlist mit den Lieblings-Lovesongs unserer Leser:

