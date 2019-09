Wer kümmert sich ums kranke Kind?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein krankes Kind, das nicht zur Schule gehen kann, stellt viele Familien vor ein Problem. Wer kann das Kind dann betreuen? Darum wurde in Luxemburg der sogenannte Urlaub aus familiären Gründen eingeführt. Diesen können Eltern beantragen, um sich um den erkrankten Nachwuchs zu kümmern. Am 1. Januar 2018 wurde die Richtlinie reformiert, um Sorgeberechtigten mehr Flexibilität zu ermöglichen. Das Angebot wird von vielen Eltern in Anspruch genommen.

Im Jahr 2017, dem Jahr vor Inkrafttreten der Reform, wurden 45.555 Zertifikate bei der Nationalen Gesundheitskasse (CNS) für 71.076 Tage mit einem kranken Kind registriert. Diese Zahl stieg 2018 auf 65.955 Zertifikate (+69,07 Prozent) für 111.218 Tage zu Hause (+63,91 Prozent) an.

Der Familienurlaub hat allerdings nicht dazu geführt, die Sorgearbeit gleichmäßig zwischen Müttern und Vätern aufzuteilen: Vor allem Frauen übernehmen die Betreuung der kranken Kinder. Im Jahr 2017 waren 60,57 Prozent der Zertifikate für Mütter und 39,43 Prozent für Väter ausgestellt worden. Im Jahr 2018 vergrößerte sich der Abstand leicht. 62,5 Prozent der Zertifikate beantragten Mütter und 37,5 Prozent waren Väter. Auch bei der Anzahl der Tage, die mit dem Kind zu Hause verbracht wurden, vergrößerte sich die Kluft: 2017 wurden 58,96 Prozent der Tage von Müttern genutzt, 2018 stieg dieser Anteil auf 62,51 Prozent.

(mb/jw/L'essentiel)