Brite änderte seinen Namen in «Céline Dion»

Was war die bescheuertste Idee, die ihr jemals hattet? Egal was – sie wird die des Briten Thomas Dodd kaum übertreffen können. Der 30-Jährige aus Clifton Campville hat sich in einer gehörigen Schnapslaune nämlich offiziell umbenennen lassen. Und seine Wahl fiel dabei nicht auf irgendeinen Namen. Nein, Thomas Odd heißt nun Céline Dion.

«Ich bin leicht besessen von ihr», erklärte der junge Mann bei BirminghamLive, während des Lockdowns habe er viele Konzerte der Sängerin gestreamt. An den genauen Hergang könne er sich allerdings nicht mehr erinnern. «Ich gehe davon aus, dass ich eines davon geschaut habe, als ich nach ein paar Drinks auf diese ‹großartige Idee› gekommen bin.» Nach dem britischen Common Law können erwachsene Person ihren Namen ändern, wie es ihnen beliebt. Das passiert formfrei und kann auch über das Internet erfolgen.

Als er später den Briefumschlag mit den Dokumenten geöffnet habe, sei Thomas – oder Céline – beim Anblick der Unterlagen fast in Ohnmacht gefallen. Seine erste Sorge sei gewesen: «Wie erkläre ich der Personalabteilung, dass sie meine Mailadresse ändern muss!?» Auch von der Polizei würde Thomas mit seinem neuen Namen eher ungern angehalten werden.

«Ich hätte auch Boris Johnson nehmen können.»

Etwas weniger spaßig schien anfänglich Thomas' Mutter die Angelegenheit zu sehen, wie er berichtete. «Ich habe ihr erklärt, dass es schlimmer sein könnte. Ich hätte auch Boris Johnson nehmen können. Glücklicherweise gibt es von ihm keine Live-Konzerte» – nun könne auch sie darüber lachen.

Will er nun schnellstmöglich seinen alten Namen zurück? «Ich habe keine Eile ihn zurück zu ändern», blieb der Brite im Interview gelassen. Zwar hat sein neuer Name ihn zu einer kleinen Berühmtheit gemacht, aber sonst sei alles beim Alten geblieben: «Ich habe heute Morgen versucht, Céline unter der Dusche zu singen und ich kann jedem versichern, dass ich weder ihre Stimme noch ihr Bankguthaben übernommen habe», witzelte er.

(mei/L'essentiel)