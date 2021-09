So bärtig sind unsere «L'essentiel»-​​Leser

Der vergangene Samstag stand im Zeichen der Gesichtsbehaarung – es war der Welttag des Bartes. In unserer Umfrage konntet ihr uns verraten, welcher Bart-Typ euch am besten gefällt. Und – *Trommelwirbel* – laut euch sind «nur Männer mit Vollbart wahre Männer»! Doch auch der Drei-Tage-Bart liegt weiterhin ganz hoch im Kurs, und ist gleichauf mit der Antwort-Möglichkeit «Egal, Hauptsache gepflegt».

Ein Ergebnis, das sich auch in euren bärtigen Selfies widerspiegelt. Schaut euch oben in der Diashow die tollsten Kinnborsten Luxemburgs an.

(lm/L'essentiel)