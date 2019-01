11 Tipps für weniger Plastik im Alltag

Artikel per Mail weiterempfehlen

1. Obst und Gemüse ohne Plastikverpackung kaufen

In Supermärkten wird Obst und Gemüse oft mit völlig überflüssigem Plastik umhüllt. Kaufen Sie lieber Obst und Gemüse in Papiertüten oder bringen Sie ihre eigene Stofftasche mit.

2. Trinkflaschen verwenden

Vermeiden Sie Plastikflaschen. Kaufen Sie lieber eine Trinkflasche von guter Qualität, die Sie regelmäßig mit Ihrem Lieblingsgetränk auffüllen können. Einfach und umweltbewusst.

3. Verwenden Sie Blockseife

Vergessen Sie Flüssigseife. Blockseife wäscht genau so sauber, enthält oft weniger chemische Zusätzen und ist dadurch für die Haut auch besser. Außerdem wird dafür weniger Plastikverpackungen benutzt.

4. Die Menstruationstasse

Sie kann anstelle von Tampons oder Binden benutzt werden. Mit einer Nutzungsdauer von 5 bis 10 Jahren ist die Menstruationstasse nicht nur umweltfreundlich, sondern auch noch preiswert.

5. Verwenden Sie Ihre eigene Einkaufstasche

Seit dem Jahresbeginn dürfen in den Geschäften des Großherzogtums keine kostenlosen Plastiktüten mehr zur Verfügung gestellt werden. Eine gute Gelegenheit auf Stofftaschen, Rucksäcke und Körbe auszuweichen.

6. Alternativen zum Plastik-Strohhalm

Verwenden Sie als Alternative zum Plastik-Strohhalm lieber wiederverwendbare Strohhalme oder essbare Makkaronis – was derzeit total im Trend liegt.

7. Verwenden Sie Ihren eigenen Thermosbecher statt To-Go-Becher

Immer mehr Cafés und Bars bieten Rabatte, wenn Sie Ihren eigenen Becher zum Mitnehmen von heißen Getränken auffüllen lassen. Eine Initiative, die wir gern unterstützen.

8. Packen Sie Ihr Essen in eine Lunch-Box ein

Verzichten Sie auf Plastikbehälter und überflüssige Doggy Bags. Packen Sie ihr Mitagessen lieber in eine Lunch-Box ein oder verwenden Sie einen «Ecobox»-Behälter, der bereits in zahlreichen Restaurants in der Hauptstadt angeboten wird.

9. Nur weg mit Plastikfolie!

«Bee's Wrap»-Wachstücher sind für die Verpackung vom Pausenbrot eine nachhaltige Alternative zu Alufolie oder Frischhaltefolie aus Plastik.

10. Verzichten Sie auf den Kassenzettel

Ehrlich gesagt, in den meisten Fällen landen die Kassenzettel immer im Müll und nerven uns nur. Anstatt sie in der Tasche anzusammeln, verzichten Sie lieber direkt an der Kasse darauf.

11. Verwenden Sie eine Zahnbürste aus Bambus

Im Badezimmer fällt häufig eine Menge Plastikmüll an. Zahnbürsten und Wattestäbchen sind ein gutes Beispiel dafür. Dazu gibt es jedoch zahlreiche umweltfreundliche und preisgünstige Alternativen aus Holz oder Bambus.