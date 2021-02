Welches ist euer peinlichster Passwort-​​Fail?

Der 9. Februar steht im Zeichen des sicheren Umgangs mit digitalen Technologien. Unter dem Motto «Together for a better internet» soll am Safer Internet Day das Bewusstsein für neue Online-Probleme geschärft werden. Probleme, vor denen seit gut einem Jahr dank Homeoffice und Homeschooling vermehrt gewarnt wird.

Ob sich jeder an die Tipps hält? Fraglich. Sonst müssten die Polizei und zahlreiche Organisationen vielleicht nicht ganz so oft die geläufigsten Regeln der sicheren Internetnutzung wiederholen: komplexe Passwörter, regelmäßige Updates und Backups, den PC ausschalten, bevor man den Raum verlässt, ...

Eigentlich kennen die meisten von uns die Basics doch in- und auswendig. Woran wir scheitern? Der eigenen Faulheit. Ein kompliziertes Passwort ist aber auch so... kompliziert. Geht gar nicht gut in den Kopf hinein. Und bevor wir uns versehen: Passwort vergessen. Neues Passwort erstellen. Und wie könnte es anders sein: Auf einmal wird aus dem Zahlen-Sonderzeichen-Groß-und-Kleinbuchstaben-Passwort wieder die 1234.

Jetzt seid ihr gefragt: Wir haben alle schon Passwort-Sünden begangen. Verratet uns euren peinlichsten Passwort-Fail per E-Mail an community@lessentiel.lu oder schreibt sie uns einfach in die Kommentare! Aber bitte nur die, die ihr nicht mehr nutzt und ohne uns zu verraten, zu welchem Account sie gehören – ansonsten wäre die Aktion nicht mehr ganz so «safe».

