Das halten Luxemburger vom Gratis-​​Fahren

Vom 1. März 2020 an sind in ganz Luxemburg Bahn, Bus und Tram für die Benutzer kostenlos. Das teilte Mobilitätsminister François Bausch am Montag auf einer Pressekonferenz mit. Die Meinungen darüber sind allerdings zwiegespalten.

Wie sich in einer von L’essentiel durchgeführten Straßenumfrage (siehe Diashow) herausgestellt hat, ist die Mehrheit der Befragten mit der neuen Regelung zufrieden. In unseren Kommentaren sowie auf unseren Socialmedia-Kanälen gab es diesbezüglich jedoch auch negative Stimmen:

So schreibt User Packito als Kommentar unter dem Artikel: «Ech halen neicht vum gratis öffentlechen Transport well Onkäschten musse mär Bierger herno berappen op mer lo den öffentlechen Transport benotzen oder net». Noch deutlicher dagegen spricht sich User Daweb aus: «Wat e quatsch! Fir esou e kack huet de staat suen! Verschwendung pur!!!»

«Ich verkaufe gleich meinen Ferrari!»

Positiver umschreibt es dagegen ein User mit Namen Fonsi – auch wenn man seinen Kommentar wohl nicht ganz ernst nehmen kann: «Super ! Dann werde ich gleich meinen Ferrari und meinen dicken SUV verkaufen. Garage wird umgebaut und über Air&B vermietet.»

Kritisch dagegen äußert sich Userin Lissi. Sie sieht das Problem nicht im nicht-mehr-vorhandenen Preis, sondern eher in der Regelmäßigkeit der fahrenden Busse: «Alles schein a gudd wann dann och e Bus bei Iech am Duerf fiert(...).» Sie spricht sich zudem für einen Bus aus, der «wenigstens alle halbe Stunde» von den abgelegeneren Dörfern in die nächstgrößere Stadt fährt. Als Beispiel nennt sie die Gemeinde Flaxweiler, in der laut ihr nur ein Bus jede Stunde fährt und am Wochenende sogar gar keiner.

Wie wird es für die Kontrolleure weitergehen?

Diese Meinung teilen auch einige französisch-sprachige Leser: «Einige Gebiete sollten erst einmal besser bedient werden». Zudem sprechen einige an, dass sich die Situation nicht bessern werde, solange die Fahrt im öffentlichen Nahverkehr wesentlich länger dauere als im eigenen Auto. Desweiteren befürchten viele mit der Einführung von Gratisfahrten eine Verschlechterung der Qualität – und das weniger Fahrgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen würden, wenn sich die Qualität verschlechtere.

Zudem kam die Frage auf, wie es sich mit den Fahrten von Grenzgängern verhalte: Würden der kostenlose Service auf diese ausgedehnt und falls Ja, wer übernehme die Kosten? Zudem äußerten sich Leser besorgt über die Zukunft der Kontrolleure. Von offizieller Seite hieß es, die Arbeitsbereiche dieser würden sich verändern. Einige sehen die nach wie vor kostenpflichtige erste Klasse als eine Möglichkeit, die Kontrolleure weiter zu beschäftigen.

(L'essentiel)