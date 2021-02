Richtet liebe Worte an euren Barkeeper des Vertrauens

Sie vermissen ihre Arbeit, wir vermissen die perfekt gemixten Drinks, ausgelassene Gespräche an der Bar und das Wichtigste: den Freund und inoffiziellen Seelenklempner hinter dem Tresen. Seit Monaten berichten wir über ihre coronabedingten finanziellen Nöte und existenziellen Ängste. Schlagzeilen, die überwiegend einen bitteren Beigeschmack haben. Das wollen wir am 24. Februar, dem Welttag der Barkeeper, ändern.

Denn gerade bei dem anhaltenden Frühlingswetter trauern wir doch den guten, alten Zeiten hinterher, in denen wir sorglos auf der Lieblingsterrasse Platz genommen und ein erfrischendes Getränk bei der guten Seele des Lokals bestellt haben.

Lasst sie wissen, dass wir auch oder besonders jetzt an sie denken und uns darauf freuen, ganz bald wieder mit ihnen anzustoßen. In diesem Sinne: Haut in die Tasten und hinterlasst ein paar schöne Worte an eure(n) BarkeeperIn des Vertrauens! Schreibt einfach einen Kommentar, oder schickt eure Botschaft per E-Mail an community@lessentiel.lu.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(lm/L'essentiel)