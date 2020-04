Einer unserer Leser hat mitten in einem Wohngebiet auf dem Kirchberg ein Reh entdeckt und Fotos des Tieres gemacht. «Ich habe die Rehe am Donnerstagmorgen, so um 9.30 Uhr, in einem Garten in der Rue des Eglantiers entdeckt. Ich habe in 20 Jahren noch kein Reh auf dem Kirchberg gesehen», sagt er im Gespräch mit L'essentiel.

Viele Tieren dringen mittlerweile in Gebiete vor, die sie ansonsten meiden. Der Grund: Es sind derzeit viel weniger Menschen unterwegs. «Normalerweise gibt es hier nur Eichhörnchen. Manchmal sehe ich auch einen Fuchs», so der Leser weiter.

(fl/L'essentiel)