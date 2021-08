Was darf bei der Schueberfouer nicht fehlen?

Eine Portion Gromperekichelcher, der traditionelle Fouer-Fësch oder doch lieber Churros mit Schokoladensauce? Ob man sie mag, oder nicht, mit irgendetwas Konkretem bringt jeder die Schueberfouer in Verbindung – und sei es nur das grüne Spiel, an dem man einmal im Jahr auf einmal wirklich JEDEN wiedersieht.

In diesem Jahr fällt die Fouer anders aus als gewohnt, selbst umbenannt wurde das Event, das langsam aber sicher den Herbst und die Rentrée einläutet. Doch einige Dinge bleiben dennoch immer gleich: die Erwartungen. Was darf Deiner Meinung nach auf keinen Fall auf bei «Fun um Glacis» fehlen? Oder wurdest Du vielleicht sogar schon enttäuscht, und Deine Lieblingsattraktion hat den Weg nicht zum Volksfest gefunden?

Verrate es uns entweder in den Kommentaren oder per E-Mail an community@lessentiel.lu. Gerne kannst Du auch ein Foto Deines Lieblingssnacks oder der Deiner Meinung nach coolsten Attraktion reinschicken! Wir freuen uns auf Dein «Fun um Glacis»-Feedback!

(L'essentiel)