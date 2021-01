Genießt den Anblick eurer leckeren Dreikönigskuchen

Den Dreikönigskuchen mit der Familie oder Freunden zu teilen gehört in manchen Haushalten seit einigen Tagen zur Tagesagenda. Das obwohl der Dreikönigstag nur einmal im Jahr ist, nämlich am 6. Januar. Das hält uns aber nicht davon ab, den Genuss des süßen Gebäcks noch um einige Tage zu verlängern. Ob als Dessert oder Snack: Die Galette des Rois schmeckt zu jeder Tageszeit. Wir wollten von euch wissen, ob ihr selbst zum Konditor werdet. Und tatsächlich haben uns zahlreiche appetitliche Fotos von unseren Lesern erreicht.

«Mein allererster Dreikönigskuchen, und er ist köstlich geworden», schreibt Carmen uns zu ihrem Foto. Auch Eric ist offensichtlich stolz auf seinen Kuchen. Wie ihr euer Gebäck dekoriert, aber auch wie ihr sie verspeist – ob mit Kaffee oder einem Gläschen Crémant – bleibt ganz euch überlassen. Selina hat gleich mehrere Mini-Königsküchen gebacken, die sie mit ihrem «kleinen König» essen wird. Bei Julie wird kurzerhand der Familienhund zum König ernannt, der stolz mit der Krone posiert.

Selbst in schwierigen Zeiten wird diese Tradition weiterhin dem Teilen gewidmet. Orely hat uns ein Foto des Kuchens geschickt, der die Bewohner im Heim gebacken haben, in dem sie Erzieherin ist. Sandra und ihr Sohn haben dank des Dreikönigskuchens ihre ganz eigene Leidenschaft gefunden und wenden sich diesbzüglich sogar an die L'essentiel-Leser, die nichts mit der Bohne anzufangen wissen: «Wir sammeln sie!»

(nc/L'essentiel)