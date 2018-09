Diese Schriftart lässt deine Hausarbeit länger wirken

Viele Stundenten kennen das Problem: In zwei Tagen ist die Deadline zur Abgabe und noch nicht einmal die Hälfte der geforderten Seitenanzahl ist geschrieben. Die Vorgaben sind meistens klar formuliert: 15 Seiten, Schriftgröße 12 und die Schriftart natürlich «Times New Roman». Da bleibt nicht wirklich viel Raum zum schummeln. Auch unnötig gesetzte Fußnoten, Zwischenüberschriften oder halbseitige Zitate wirken am Ende eher wie ein kläglicher Täuschungsversuch.

Nun gibt es aber eine gewiefte Lösung! Die Internet-Marketing-Firma MSCHF, mit Sitz in Brooklyn, New York, hat eine neue Schriftart entwickelt. «Times Newer Roman» heißt die glorreiche Erfindung, die der eigentlichen Schriftart «Times New Roman» zum Verwechseln ähnlich sieht. Der Unterschied: Die Buchstaben und Abstände sind etwa fünf bis zehn Prozent breiter als in der Originalschriftart. Damit wirken Hausarbeiten länger, als sie eigentlich sind.

Ein 15-seitiges Dokument in Schriftgröße 12 benötigt laut der Entwickler mit der neuen Schrift 5833 Wörter und damit rund 800 Wörter weniger als mit dem gewöhnlichen «Times New Roman». Dies entspricht mehr als drei Seiten in Word.

Aber Vorsicht: Täuschungsversuch!

Was für eine Zeitersparnis oder? Naja, zwar sehen sich beide Schiftart zum Verwechseln ähnlich und der Effekt ist grandios, allerdings ist es trotzdem Betrug. Denn man hintergeht ja schließlich die eigentlichen Vorgaben. Dies kann also, wenn es herauskommt, Konsequenzen haben.

Und was meint ihr? Habt ihr in eurer Schulzeit eure Lehrer oder Dozenten schon mal hinters Licht geführt? Was sind eure unschlagbaren Tricks? Schreibt es uns in die Kommentare!

