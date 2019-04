Schickt uns eure Notre-​​Dame-​​Fotos!

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen. Die Kathedrale wird jährlich von mehr als 12 Millionen Menschen besucht. Das «Herz von Paris» soll zwar wieder aufgebaut werden – doch das könnte Jahrzehnte dauern.

«Es war mein Traum, sie aus der Nähe zu sehen», schreibt Jessica Zgaria, die vor drei Tagen noch in Paris war, als sie uns ihr Erinnerungsfoto schickt. «Ich habe die Kathedrale gerade noch rechtzeitig besucht und muss sagen, dass ich sehr traurig darüber bin, was mit diesem historischen Denkmal passiert ist.»

Auch Johannes Engel ist fassungslos. Der Deutsche-Franzose, der seit fünf Jahren in Paris lebt, ist noch am Sonntag an der Kathedrale vorbeispaziert. «Ich war verwundert, weil den ganzen Tag über Menschen mit Zweigen in der Hand durch die Stadt liefen. Als ich auf dem Vorplatz der Notre-Dame eine französische Familie darauf ansprach, erklärte sie mir, dass Palmsonntag sei und dieser letzte Sonntag der Fastenzeit die Karwoche einleitet, die mit dem Ostersonntag endet. Ich weiß noch, wie mir die Mutter einen Büschel Buchsbaum in die Hand drückte. Und dann, nicht mal 24 Stunden später, ist nichts mehr so wie vorher», sagt Engel.

Schick uns dein Bild von Notre-Dame

Nach einem Facebook-Aufruf von L'essentiel haben uns zahlreiche Erinnerungsfotos erreicht, die unsere User vor dem Wahrzeichen zeigen.

Warst du auch schon mal in Paris und hast Fotos von der Kathedrale gemacht? Dann schick uns dein schönsten Bilder von Notre-Dame per E-Mail an reporter@lessentiel.lu. Wir sammeln alle Bilder und ergänzen unsere Fotostrecke.

Wichtig: Du musst das Foto gemacht haben beziehungsweise die Rechte daran haben. Alle möglicherweise auf dem Foto abgebildeten Personen müssen ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben haben.

(L'essentiel/fj)