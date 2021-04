Erstmals mehr Elektro-​​ als Dieselautos

Mehr als jedes dritte Fahrzeug fährt in Luxemburg elektrisch. Der Marktanteil von 32,4 Prozent hat nun sogar Diesel-Fahrzeuge überholt, wie der luxemburgische Automobil- und Fahrradverband (Febiac) mitteilt. «Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst weiter», so Guido Savi von Febiac. «Die Entwicklung des Angebots an neuen Modellen und die Fortführung der Prämien beim Kauf werden diese Entwicklung noch weiter verstärken». Die Förderung für den Kauf von Elektroautos bleibt bis zum 31. März 2022 auf 8000 Euro festgelegt, sofern deren Verbrauch 18 kWh pro 100 km nicht überschreitet.

Im Einzelnen ist der Anteil der 100 Prozent elektrischen Fahrzeuge (BEV) von 5,5 Prozent im Jahr 2020 auf 8,3 Prozent, der Anteil der Plug-In-Hybride (PHEV) von 5,9 Prozent auf 9,9 Prozent und der milden Hybride (HEV) von 8,4 Prozent auf 14,2 Prozent gestiegen. Der Marktanteil der Benzinfahrzeuge liegt mit 37,4 Prozent weiterhin vor allen anderen Antrieben.

Auch die Zahl der Pkw-Zulassungen ist Ende März um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, was vermutlich auf den Lockdown im März 2020 zurückzuführen ist.

(ol/L'essentiel)