Verratet uns eure romantischsten Liebeslieder!

So viele sagen «Es ist doch ein Tag wie jeder andere», so viele lieben und freuen sich auf ihn. Zumindest, wenn sie in einer Beziehung sind. Die Rede ist vom Valentinstag. Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit – Nur dass dieses Jahr romantische Candlelight-Dinner beim Lieblingsitaliener wohl eher flach fallen.

Gegen etwas Romantik zu Hause spricht allerdings nichts. Was würde da also besser passen als eine musikalische Untermalung des Abends im Zeichen der Liebe?! Ob schnulzige Ballade oder einfach der eine, gemeinsame Lieblingssong – ein Lied fürs Herz fällt doch jedem ein.

Packt die Romantikkeule aus und schickt uns zum Valentinstag eure schönsten Liebeslieder per E-Mail an community@lessentiel.lu oder schreibt sie uns einfach in die Kommentare!

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel)