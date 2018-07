Wer gewinnt das Spiel Russland – Kroatien?

Last but not least steht das Gastgeberland Russland gegen Kroatien am Samstag um 20 Uhr auf dem Rasen. Wer das Spiel gewinnt? Dazu hat uns Sonja aus Holzem ihren süßen Max zur Verfügung gestellt.

Der sechs Monate alte Hase gab im Spiel Brasilien – Mexiko den richtigen Tipp ab. Wird er auch dieses Mal den Gewinner ermitteln können? Wir sind gespannt!

Was glaubt ihr, wer das Match gewinnen wird? Schreibt es uns in die Kommentare!

Erneut vielen Dank an Leserin Sonja für das Zusenden des süßen Videos.

(chb/L'essentiel)