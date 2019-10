So sollten Sie besser keine Zähne ziehen

Obwohl die meisten Milchzähne ab dem Alter von etwa sechs Jahren durch kräftiges Wackeln oder einen beherzten Biss ins Brötchen von alleine rausfallen, bitten viele Kinder ihre Eltern um Hilfe. Dass dabei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, zeigt nun ein Fahrschullehrer aus der Schweiz.

Der 34-Jährige befestigte den Milchzahn seiner 10-jährigen Tochter kurzerhand an einem Strick und macht ihn am Fahrschulauto fest, wie auf dem Facebook-Video zu sehen ist. Dann gibt er Gas und der Milchzahn fliegt wortwörtlich aus dem Mund des Kindes. Das Video teilte er auf seiner offiziellen Facebook-Seite. «Kennen wir nicht alle diese Probleme im Alltag? Unsere Fahrschule kann dir in vielen Lebenslagen helfen», steht über dem Video-Clip geschrieben.

Fake zu PR-Zwecken oder nicht? «Es ist absolut echt», so der Vater. Er habe nach einem Weg gesucht, wie er den Milchzahn möglichst rasch entfernen könne. «Ich mag es nicht, wenn ich mit meinen großen Händen in ihrem kleinen Mund herumstochern muss», so der 34-Jährige. Da er den Zahn nicht mehr von Hand entfernen wollte, sei ihm die Idee gekommen, Beruf und Privates zu verbinden. Doch ist es nicht verwerflich, dass die eigene Tochter dafür hinhalten muss? «Nein. Sie war von der Idee von Anfang an begeistert und hat die Aktion auch toll gefunden», sagt der Fahrlehrer.

Er habe vier Versuche gebraucht, bis der Strick endlich am Zahn gehalten habe. «Das war eigentlich das Schwierigste. Das Ziehen an sich verlief recht schnell und schmerzlos.» Dem stimmt auch Tochter Selina zu: «Es ging ganz schnell und tat gar nicht weh.» Die 10-Jährige bestätigt, dass sie sich noch einmal auf diese Art und Weise einen Zahn ziehen lassen würde und präsentiert stolz ihre Zahnlücke.

Hohes Verletzungs- und Infektionsrisiko

Doch nicht alle finden die Aktion des Fahrlehrers so cool wie seine Tochter. Zahnärzte raten davon ab, einen Zahn so herauszureißen. «Diese Art der Milchzahnentfernung ist völlig abzulehnen», findet etwa Christoph Epting, SSO-Zahnarzt mit eigener Praxis in der Stadt Basel. Das Verletzungs- und Infektionsrisiko sei bei einer solchen Methode enorm.

Auf YouTube kursieren Hunderte Videos, die Eltern bei den kuriosesten Entfernungsversuchen zeigen. Von Nerf-Pistole bis Fahrrad ist alles dabei. Doch auch von diesen Methoden hält der Zahnarzt nichts. «Die Methode mit dem Faden ist nicht aus den Köpfen der Bevölkerung zu kriegen», so Epting. Eine der dümmsten Arten einen Milchzahn zu entfernen, ist laut Epting, ein am Zahn angebrachtes Gewicht aus großer Höhe hinunterzuwerfen. Dies sei äußerst gefährlich, da der Vorgang nicht unterbrochen werden könne, wenn etwas schief laufe.

Stattdessen empfiehlt Epting, dem Kind einen klebrigen zuckerfreien Kaugummi zu geben und darauf zu spekulieren, dass der Zahn daran kleben bleibt. «Alternativ kann man den lockeren Zahn zu Hause auch mit einem sauberen Tüchlein umfassen, um ihn entschlossen rauszuziehen», so der Zahnarzt.

Der Fahrlehrer teilt die Meinung des Experten nicht: «Wenn sich meine Tochter den Zahn selbst ‹rausgewackelt› hätte, wäre das Infektionsrisiko wegen ihren schmutzigen Händen mindestens genauso hoch.» Auch, dass er seine Tochter in Gefahr gebracht hätte, will sich der Vater von zwei Mädchen nicht vorwerfen lassen. «Meine Frau war dabei und hat alles aus direkter Nähe überwacht. Wäre etwas nicht nach Plan gelaufen oder hätte sich Selina kurzfristig umentschieden, hätte sie sofort eingreifen können.»

(L'essentiel/juu)