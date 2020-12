Was habt ihr euch für 2021 vorgenommen?

Manche werden wohl sagen, das Jahr 2020 sei verflogen. Anderen hätte es gar nicht schnell genug vorbei gehen können. Schuld daran ist nicht zuletzt das Coronavirus, das unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat. Durch Lockdown und Kontaktbeschränkungen konnten wir viele Dinge nicht so tun, wie wir es gerne hätten. Projekte, Erlebnisse mit Familie und Freunden standen hinten an. Manche fühlten sich um ihre Jugend gebracht, andere wurden den letzten Momenten des Abschieds beraubt.

Aber uns ist auch klar geworden, was das Leben vor der Krise so viel besser gemacht hat. Wir können diese Dinge im kommenden Jahr eventuell mehr schätzen – wenn wir es nicht eh schon taten. Der Jahreswechsel ist – wie immer – eine Gelegenheit, um einen Neuanfang zu starten, abenteuerlustiger zu sein, neue Bekanntschaften zu machen, vielleicht etwas zu riskieren und Fehler zu begehen.

Den Job wechseln, sich im Sport engagieren, sich ehrenamtlich betätigen, mehr (oder weniger) Schlaf bekommen, seine Träume verwirklichen, demjenigen, den man liebt, seine Gefühle gestehen... Was soll 2021 für euch einzigartig machen? Was sind eure guten Vorsätze, um das Jahr 2021 mit Schwung zu beginnen? Schreibt sie uns in unsere Kommentare!

L'essentiel wünscht euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!

(mm/L'essentiel)