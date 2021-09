Welches Buch MUSS ich unbedingt gelesen haben?

Bereits seit 1966 steht der 8. September für den Unseco World Literacy Day. Weltweit können etwa 860 Millionen Menschen nicht richtig lesen und schreiben – etwas, das für Dich unvorstellbar ist, immerhin liest Du gerade diese Zeilen.

Wir wollen auf das Privileg eines stabilen und effizienten Bildungswesens hinweisen, das wir hierzulande haben, und die Gelegenheit nutzen, uns gegenseitig mal wieder zum Lesen zu animieren. Immerhin nahen die kurzen, grauen Herbsttage, an denen es sich doch durchaus anbietet, gemütlich auf der Couch nach einer spannenden Lektüre zu greifen.

Welches Buch konntest Du zuletzt nicht aus der Hand legen? Oder welche Geschichte hat Dich so gepackt, dass Du immer und immer wieder in sie eintauchst? Verrate es uns gerne in den Kommentaren, oder schreib uns eine E-Mail an community@lessentiel.lu.

(lm/L'essentiel)