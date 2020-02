Drama bei Tinder-​​Date in Motel: Mann (38) tot

Am Freitag haben sich ein Mann und eine Frau auf der Plattform Tinder kennengelernt und ein Date ausgemacht. So weit, so gewöhnlich.

Beim ersten Date kam es dann zum Drama, wie die österreichischen Zeitung Kurier berichtet. Der 38-jährige Mann soll zusammengebrochen sein. Die Frau alarmierte noch die Rettungskräfte. Doch jede Hilfe kam zu spät, Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist, wie der Kurier weiter berichtet. Er könnte an einer Vorerkrankung gelitten haben.

Das ist mit Sicherheit eine der schlimmsten Tinder-Erfahrungen, von der wir je gehört haben. Das einzig Gute: Sie lässt eure Horrorgeschichten aus der Dating-Welt gleich in einem anderen Licht erscheinen, oder?

Wir wollen eure #tinderfails sammeln. Erzählt uns davon!

(L'essentiel)