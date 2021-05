Raucherquote steigt auf höchsten Wert seit 2005

Das Jahr 2019 war katastrophal für den Kampf gegen den Tabak und 2020 war kaum besser. Laut der von TNS Ilres im Auftrag der Krebsstiftung durchgeführten Umfrage rauchten im Jahr 2020 26 Prozent der Einwohner des Großherzogtums, 17 Prozent davon steckten sich mindestens eine Zigarette pro Tag an. In Luxemburg gäbe es demnach 135.000 Raucher, davon 88.000 tägliche Raucher. Diese Zahlen liegen «deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre», stellt die Krebsstiftung fest. «Das letzte Mal, dass eine Raucherquote von über 25 Prozent verzeichnet wurde, war vor mehr als 15 Jahren, im Jahr 2005».

Junge Menschen stellen dabei den größten Anteil dar: 33 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und 32 Prozent der 25- bis 34-Jährigen. Männer greifen tendenziell eher zum Glimmstängel (27 Prozent), in den letzten Jahren haben die Frauen im Land aber deutlich aufgeholt (25 Prozent gegenüber 18 Prozent im Jahr 2016).

Was die Krebsstiftung beunruhigt, ist der mangelnde Wille, mit dem Rauchen aufzuhören, an dessen Folgen allein in Luxemburg jedes Jahr etwa tausend Menschen sterben. Nur 48 Prozent sagen, dass sie mit dem Rauchen aufhören wollen, zu Beginn des letzten Jahrzehnts waren es noch rund 60 Prozent. Die Zahlen veranlassen die Krebsstiftung zu der Feststellung, dass «die luxemburgische Anti-Raucher-Politik bisher keine Früchte getragen hat». Deswegen fordere man eine Erhöhung der Tabakpreise. «Laut Weltbank ist dies die effektivste Lösung, um den Tabakkonsum auf ein Minimum zu reduzieren - vor allem bei jungen Menschen», schreibt die Stiftung. «Wenn eine Packung Tabakwaren nicht mehr sechs Euro kostet, sondern 20 Euro (wie in Australien), werden die Menschen weniger geneigt sein, mit dem Rauchen anzufangen.»

Die Stiftung fordert außerdem, dass Präventionsbotschaften stärker verbreitet werden und der Gesetzgeber neue Regelungen wie ein Verbot der Werbung für Tabakprodukte am Verkaufsort und die Einführung einer neutralen Zigarettenpackung beschließt. «Kurzum, Luxemburg muss endlich Maßnahmen ergreifen, die sich im Ausland bereits als wirksam erwiesen haben», schließt die Stiftung.

(mc/L'essentiel)