Welche Sprache benutzt Du beim Kopfrechnen?

Den Café au Lait bestellen wir auf Französisch, zuhause sprechen die meisten Luxemburgisch und am Arbeitsplatz kommt es ganz darauf an. Ein Viertel der Angestellten muss mindestens vier Sprachen beherrschen. Das hat das Statec im Mai festgestellt.

Ist damit alles zum Thema Mehrsprachigkeit im Land klar? Nein! Bleiben doch so wichtige Fragen offen wie: Auf welcher Sprache flucht ihr? Auf welcher Sprache würdet ihr eure Liebe gestehen? Und beim Kopfrechnen? Überschlagt ihr die Rechnung im Café ebenfalls auf Französisch oder doch eher auf Luxemburgisch oder Deutsch?

Fragen über Fragen...

Hört ihr Radio auf Luxemburgisch, streamt Netflix auf Englisch und schreibt Whatsapp auf Französisch? Und um noch mal kurz politisch zu werden: Welche ist die Sprache der Integration? Welche die des sozialen Aufstiegs?

Ja, es bleiben noch viele spannende Fragen in Bezug auf die Mehrsprachigkeit in Luxemburg zu erforschen. Genau das macht Christina Schmidt in ihrer Dissertation. Ihr könnt ihr dabei helfen, den Fragebogen ausfüllen und euch von euren eigenen Antworten überraschen lassen.

Christina Schmidt promoviert an der Universität Regensburg in Kooperation mit dem Institut für luxemburgische Sprach- und Literaturwissenschaft der Université du Luxembourg.

(mb/L'essentiel)