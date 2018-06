Brauchst du Mut? Beiß in eine Zitrone!

Sie kämen nie auf die Idee, hoch in den Bergen auf einem Seil zu tanzen? Auch sich an einem Bungeeseil in die Tiefe zu stürzen, ist so gar nicht Ihres? Sagen Sie das nicht zu laut. Denn laut britischen Forschern kann sich Ihre Haltung rasch ändern.

Alles, was es dafür braucht, ist ein säurehaltiges Getränk, schreibt das Team um Chi Thanh Vi von der University of Sussex in den «Scientific Reports».

Trinken und pumpen

Die Forscher hatten den Probanden ihrer Studie zunächst ein Getränk mit einem der fünf Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und umami serviert.

Anschließend ließen die Wissenschaftler die Probanden zu einem Computerspiel antreten. In diesem galt es, mittels Mausklicks einen Luftballon aufzupumpen. Dem Gewinner winkte ein Geldgewinn, der sich mit zunehmender Größe des Ballons erhöhte. Platzte dieser aber, ging man leer aus (siehe Video unten).

Süßes bewirkt das Gegenteil

Die abschließende Analyse zeigte, dass diejenigen Teilnehmer, die zuvor die Lösung mit Zitronensäure getrunken hatten, am wagemutigsten vorgingen: Sie klickten durchschnittlich 40-mal mit der Maus. Die Probanden, die eine nicht-saure Flüssigkeit erhalten hatten, klickten im Schnitt nur 20- bis 30-mal.

Am zaghaftesten gingen jene vor, die vor dem Spielen etwas Süßes oder eine Umami-Lösung konsumiert hatten, teilt die Hochschule mit. Die Forscher gehen sogar so weit, zu sagen, dass diese beiden Geschmacksrichtungen die Teilnehmer von riskanten Entscheidungen abhielten.

Woher die Unterschiede rühren, ist unklar, so Vi: «Wir können noch nicht genau sagen, was im Gehirn passiert, das diese Art von Verhalten steuert.» Dem wollen er und seine Kollegen nun in weiteren Untersuchungen nachgehen.

Wer Zitronensaft trinkt, trifft danach eher riskante Entscheidungen. (Video: Youtube / University of Sussex – Communications and External Affairs)

(L'essentiel/fee)