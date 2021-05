Bist du bereit für den Einstieg in die Berufswelt?

Der Sommer steht bereits in den Startlöchern. Mit ihm kündigt sich für Schüler und Studenten der Abschlussklassen auch der Endspurt ihrer akademischen Karriere an. Im Gefühlschaos zwischen Prüfungsstress, Leistungsdruck und der Erleichterung, dass das alles bald ein Ende hat, kommt nun auch noch die Ungewissheit über die Zukunft hinzu. Auch wenn in den ersten Sommerwochen noch ganz entspannt die Sonne genossen werden kann, rückt der neue Lebensabschnitt doch immer näher.

Bin ich den Herausforderungen der Arbeitswelt gewachsen? Reicht meine Ausbildung, um das Berufsleben zu stemmen? Wie kann ich meinen Lebenslauf verbessern, um meine Chancen zu erhöhen? Wo und wie kann ich mich überhaupt bewerben? Fragen über Fragen plagen derzeit die Neulinge in einer neuen, spannenden Etappe. Wie stehst Du aktuell zu deiner bevorstehenden Challenge? Nimm an unserer Umfrage teil oder beschreibe uns deine Gefühle zu diesem Thema via E-Mail an community@lessentiel.lu.

