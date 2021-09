Wer macht Luxemburgs beste Guacamole?

Die Avocado und Guacamole waren lange Zeit das Insta-Food schlechthin. Wer hip war und den #healthylifestlye lebte, postete pünktlich zur Brunch-Zeit einen hübsch zubereiteten Avocado-Toast oder eine perfekt garnierte Schüssel Guacamole, um Gemüse zu dippen.

Auch heute noch wird der mexikanische Dip von Foodies angepriesen – die US-Amerikaner widmen ihm sogar einen ganzen Kalendertag. Am heutigen Donnerstag ist nämlich der Tag der Guacamole. Zu diesem Anlass wollen wir selbstverständlich sehr viel leckeres Grün sehen und Deine Kochkünste bestaunen.

Klar, eine Guacamole muss man nicht kochen, doch wird sie meist nur als Beilage aufgetischt, also: Auf die Töpfe... Fertig... Kocht! Du zauberst mit dem Avocado-Dip das leckerste Gericht? Dann schicke ein Beweisfoto per E-Mail an community@lessentiel.lu.

L'essentiel-App Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere den Community-Push in unserer App (für iPhone oder Android) und Du verpasst nichts mehr! Social Media Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter.

(L'essentiel)