«Ich bin kein Aluhut-​​Träger»

So schnell kann man seine Karriere zerschießen. Michael Wendler (48) outete sich als Corona-Leugner, verlor danach seinen Job als DSDS-Juror und Werbeaufträge um 1,5 Millionen Euro. Reue? Einsicht? Keine Spur! Auf der Plattform Telegram legte er nach: «Jeder, der was sagt, jeder, der mit den übertriebenen Maßnahmen in Deutschland nicht einverstanden ist und sich dazu äußert, wird beseitigt», schlüpft er in die Opferrolle.

Und: «Ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder Aluhut-Träger, die die Presse jetzt natürlich versucht zu diffamieren.» Um seine Karriere mache er sich keine Sorgen. Und um seine Ehe wohl auch nicht. Laura Wendler (20) steht zu ihrem Mann: «Das ist doch alles nicht so schlimm», hat sie ihrem Manager gesagt.

(L'essentiel/red)