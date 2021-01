Am 21. Januar geht die Welt auf Kuschelkurs

Gerade zu Coronazeiten fehlt vielen Menschen die körperliche Nähe. Zwar haben wir den Luxus, unsere Liebsten weiterhin via Videocalls sehen zu können, doch eine ehrlich gemeinte Umarmung können selbst die beste Kameraauflösung und das neuste Smartphone nicht ersetzen. Da kommt uns der 21. Januar doch ganz gelegen: An diesem Donnerstag ist nämlich Weltknuddeltag. Den internationalen Jogginghosentag lassen wir in diesem Jahr mal außen vor, denn sind wir mal ehrlich... Den haben wir in den vergangenen Monaten doch wohl ausreichend zelebriert. Also widmen wir uns wieder dem Umarmen – in diesem Jahr aber bitte nur mit dem Partner oder der Partnerin, Personen aus dem Haushalt oder dem Haustier.

Der kuschelig-schöne Tag wurde 1986 von den Amerikanern Kevin Zaborney und Adam Olis ins Leben gerufen, damals noch als «National Hugging Day». Wegen seiner weltweit steigenden Popularität wurde der 21. Januar aber schnell zum «International Hugging Day» und im deutschsprachigen Raum zum Weltknuddeltag umgetauft.

Wer einen genaueren Blick in den Kalender wirft, wird rasch feststellen, warum ausgerechnet dieses Datum zum internationalen Schmusen ausgesucht wurde: Er markiert exakt die kalendarische Mitte zwischen Weihnachten und dem Valentinstag. Doch die Begründung der Knuddeltag-Erfinder geht noch weiter: Sie wollten die Zuneigung innerhalb der Familie wieder mehr fördern. Das Umarmen soll wieder etwas mehr Nähe und Wärme in die gute Stube bringen. Also schnappt euch euren Lieblingsmenschen und schließt ihn fest in die Arme – gerade in der aktuellen Situation wird sich die Kuscheleinheit wie Balsam für die Seele anfühlen. Also: Frohes Knuddeln.

(lm/L'essentiel)