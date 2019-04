Luxemburg bereitet das legale Kiffen vor

Als erstes Land in Europa will das Großherzogtum Cannabis legalisieren. Die kommende Regierung will den privaten Konsum von Cannabis legalisieren (Anmerkung der Redaktion: Hierbei handelt es sich nicht um die Legalisierung von Cannabis zu therapeutischen Zwecken, sondern um Cannabis, das Rauschzustände hervorrufen soll). Wie genau und nach welchem Modell die Legalisierung ablaufen soll, ist aber noch offen. Eine Arbeitsgruppe sei derzeit dabei, Fragen zu analysieren und erste Schritte der Vorbereitung zu machen, hieß es aus dem Gesundheitsministerium in Luxemburg. Dazu gehöre auch «ein ganz enger Kontakt» zu Kollegen in den Niederlanden und in Kanada, teilte die Regierung mit. Ende Mai werde Gesundheitsminister Etienne Schneider nach Kanada fliegen, «um sich vor Ort ein Bild zu machen».

Künftig soll in Luxemburg jeder Erwachsene für den persönlichen Gebrauch Cannabis anbauen, kaufen, besitzen und konsumieren dürfen. Alles unter strengen Bedingungen, die noch festgelegt werden müssen. Das Großherzogtum erhofft sich so ein Austrocknen des illegalen Marktes mitsamt dazugehöriger Beschaffungskriminalität plus weniger gesundheitliche Gefahren für die Konsumenten – durch eine sichergestellte bessere Qualität des Stoffs. Die Einnahmen aus «der nationalen Produktions- und Verkaufskette unter staatlicher Kontrolle» sollen in die Suchtprävention fließen.

Nach der Ankündigung der Ende 2018 neuaufgelegten Luxemburger Regierung von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen, Cannabis «zum Freizeitgebrauch» zu legalisieren, muss nun ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Dabei gebe es keinen Zeitdruck, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. «Wir geben uns die nötige Zeit, um das korrekt durchzuführen.» Viele Akteure und Ministerien müssten ins Boot geholt werden. Eine staatliche Cannabis-Agentur solle die Legalisierung begleiten.

Bundespolizei rechnet mit mehr Grenzkontrollen

Im Oktober 2018 hatte Kanada als zweites Land der Welt den Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis legalisiert. 2014 hatte Uruguay als weltweit erster Staat den Anbau und Verkauf von Cannabis unter staatlicher Kontrolle erlaubt. Luxemburg wäre nach Angaben des EU-Beobachtungszentrums für Drogen mit Sitz in Lissabon das erste Land in Europa, das diesen Weg geht.

Wegen der Legalisierung von Cannabis in Luxemburg für den privaten Konsum rechnet die Bundespolizei mit einem Anstieg von Delikten im angrenzenden Deutschland. «Die Gefahr ist dann relativ hoch, dass die Leute von hier hinüberfahren, einkaufen und hierhin zurückkommen», sagte Sprecher Stefan Döhn in Trier. Und auch wenn man dann Cannabis legal in Luxemburg kaufen könne: «Die Einfuhr nach Deutschland ist illegal.» Es werde sicherlich dann mehr Kontrollen und mehr Arbeit geben. «Es könnte ein Drogenproblem werden.»

(fj/L'essentiel/dpa)