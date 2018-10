Geniale Kostüme, die Du selber machen kannst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie verkleidest Du Dich dieses Jahr an Halloween? Verrate es uns über das Formular, schreib es uns in die Kommentare oder schicke uns eine direkte Mail an: community@lessentiel.lu

Wie verkleidest Du Dich für Halloween?

Name, Vorname: Dein Kostüm: Foto:

Community-Push:

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex, knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(L'essentiel/gss)