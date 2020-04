Fußball-​​Knirpse stellen legendäre Tore nach

In solch fußballarmen Zeiten gräbt man gerne in der Vergangenheit und packt die besten Leckerbissen wieder hervor. Das dachte sich wohl auch der 37-jährige Brite Sean O'Hanlon, der früher in England und Schottland als Fußballprofi spielte.

Während der Corona-Quarantäne ließ er seine beiden Jungs die legendärsten Tore der letzten Jahrzehnte nachstellen und landete damit einen Internet-Hit. Von Rooneys 50-Meter-Weitschuss über Tottis Lupfer bis zu Maradonas «Hand Gottes» – alle Goals werden im eigenen Garten imitiert.

Hier siehst du das ganze Video:

Die AS Roma erinnert sich nur allzu gerne an ihre eigene Sternstunde aus dem Video und liefert auf Twitter gleich den 1:1-Vergleich zum «echten» Tor von Totti aus dem Jahr 2005.

This is the last one ???? https://t.co/3mVr4lnz8E pic.twitter.com/xO2uLdvES5— AS Roma English (@ASRomaEN) April 5, 2020

Wir haben noch weitere Videos der ursprünglichen Treffer herausgesucht. Denn, seien wir ehrlich, keine noch so gute Fälschung kommt nun mal an das Original heran. Hier zum Beispiel das legendäre Tor von Maradona an der WM 1986:

Oder der Hammer-Freistoß von Cristiano Ronaldo 2008 gegen Portsmouth:

Oder der absurde Weitschuss von Wayne Rooney 2017 gegen West Ham:

Welches Tor ist dein Favorit? Schreib es in die Kommentare und stimm in der Umfrage ab.

(L'essentiel/lai)