Kamelreiten geht schief – Touristen zu schwer?

Ob Marokko, Tunesien, oder Ägypten: In den touristischen Gebieten Nordafrikas boomen Wüsten-Touren mit Kamelen. Manche ziehen für eine Übernachtung zwischen den Sanddünen in Karawanen mit den Beduinen davon, andere wollen im Urlaub nur einen kurzen Ritt austesten – eben als typische Touristenattraktion.

Dieses Video jedoch dürfte viele Tierschützer wütend machen: Leger in langer Hose und Shirt gekleidet, setzen sich zwei etwas korpulentere Urlauber auf ein liegendes Kamel. Ganz typisch liegt über dem Rücken eine verzierte Decke, etwas Halt gibt ein provisorischer Sattel mit Griff. Doch beim ruckartigen Aufstehen kommt das Tier ins Straucheln.

Geteilt hat das Video Facebook-Nutzer Antonio Barbuto, wo und wer gefilmt wurde, lässt er unerwähnt. Das Kamel ist mit dem Gewicht der Touristen eindeutig überfordert, seine Vorderläufe knicken ein, es fällt zu Boden. Doch statt die Aktion abzubrechen, versucht der Kamelführer das Tier durch das Stützen des Halses in den aufrechten Stand zu bringen.

Auf dem Rücken des Tieres krallen sich der Mann und die Frau fest, bis das Kamel vor lauter Anstrengung zusammensackt. Einige Kommentatoren des Facebook-Videos finden das witzig. Andere merken an, dass nicht das Gewicht das Problem sei, Kamele würden durchaus mehr stemmen können.

Auf Kamelreiten im Urlaub besser verzichten

Bei Tierliebhabern löst die Aufnahme wohl Wut aus – Tierschutzorganisationen wie Peta prangern solche Aktivitäten im Ausland an. So schreiben sie auf ihrer Homepage zum Thema «Die sieben größten Tierschutz-Fallen im Auslandsurlaub»: «Von Fahrten in einer Pferdekutsche sowie von dem in nordafrikanischen Ländern vielerorts angebotenen Kamelreiten sollte ebenfalls Abstand genommen werden. Die Tiere werden häufig geschlagen und das stundenlange Warten und Laufen in der sengenden Sonne ist für sie eine Qual.»

