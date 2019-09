Die Schüler kehren zurück in die Klassenräume

Auf dem großen Spielplatz in Kirchberg hält Gabriela, sechs Jahre alt, einen Rosenstrauß in den Händen. «Das ist eine Tradition in unserem Land», erklärt ihre Mutter. Die Familie stammt aus Bulgarien. Die Schüler der Europäischen Schulen I und II in Kirchberg und Mamer kehren heute aus den großen Sommerferien zurück.

Die gleiche Szene wird in weniger als zwei Wochen an den luxemburgischen Lyzeen zu sehen sein: verschlafene Gesichter und großen Umarmungen. «Wir freuen uns, unsere Freunde wiederzusehen», sagt William, 17, aus der schwedischen Sprachabteilung. «Und darauf, neue Freunde zu finden», ergänzt Nadia, 16 Jahre alt aus der finnischen Abteilung. Denn die Klassen werden neu zusammengesetzt.

Noch keine Auswirkungen des Brexit

Bei all der Vorfreude, da schwingt auch Aufregung mit: «Ein neues Schuljahr ist immer ein wenig kompliziert», sagt die Mutter des 5-jährigen Alex, der ein wenig mürrisch aussieht, weil die Ferien vorbei sind und sich gleichzeitig freut, seine Freunde wiederzusehen.

Die Europäische Schule in Kirchberg hat eine neue litauische Sprachabteilung eröffnen können, weil es eine ausreichende Anzahl an Schülern gibt. Auf den englischen Teil hat der sich anbahnende Brexit bisher noch keine Auswirkungen gehabt. Noch immer besuchen 560 der insgesamt 3350 Schüler diesen Zweig.

(Séverine Goffin/L'essentiel)