Schickt uns eure schönsten Schnee-​​Bilder

Manche haben ihn sich sehnlichst herbei gewünscht, andere haben ihn am heutigen Dienstagmorgen wahrscheinlich bereits verflucht: Der Schnee ist in Luxemburg angekommen und bedeckt langsam aber sicher das ganze Land. Ob er uns auch tatsächlich erhalten bleibt, ist derzeit noch fraglich.

MétéoLux meldet für den Dienstag sowohl Schnee als auch Regen. Der weiße Film, der zum jetzigen Zeitpunkt das Großherzogtum einhüllt, könnte also auch schnell wieder der Vergangenheit angehören. Deshalb heißt es jetzt: Handy raus und die schöne, weiße Landschaft knipsen und festhalten, so lange sie uns erhalten bleibt. Und wer weiß... Wenn wir ganz brav sind, findet die reduzierte Bescherung in diesem Jahr vielleicht mit Blick auf ein magisches Winter-Wunderland statt.

Gare de Luxembourg avec de la neige ❄️ pic.twitter.com/2aAUHyX2Y5 — Mr. Le Chef De Bord (@MzCdb) December 8, 2020

Da es bis dahin allerdings noch eine Weile ist, seid nun ihr gefragt. Schickt uns eure Bilder mit einer kleinen Beschreibung einfach per Mail an community@lessentiel.lu oder als Nachricht via Facebook oder Instagram.

(lm/L'essentiel)