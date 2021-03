Zeig uns deine peinlichste Tattoo-​​Sünde

In Luxemburg herrscht derzeit ein regelrechter Cover-Up-Boom. Trends verändern sich, die alten Tribals will niemand mehr sehen, Partner, die einem wortwörtlich unter die Haut gingen, will man auf einmal nur noch aus dem Leben löschen, und so manches Tattoo-Endergebnis ist einfach nicht so toll, wie erwartet. Dann muss das Teil am besten ganz schnell weg und soll unter einem größeren, schöneren Kunstwerk verschwinden.

Was für Tattoo-Artists inzwischen zum Alltagsgeschäft geworden ist, ist für den Kunden meist richtig unangenehm. Dabei geht es nicht nur um die stundenlangen Sitzungen, die sie über sich ergehen lassen müssen, sondern auch darum, diesen Entschluss erst einmal zu fassen. Denn selbst ein verhasstes Motiv verbanden sie zu einem früheren Zeitpunkt mit positiven Gefühlen. Auch eine neue Tattoo-Idee muss her, am besten eine, die man nicht gleich wieder bereut.

Ziert auch deine Haut ein wenig Tinte, die Du am liebsten ständig verstecken würdest? Dann zeige deinen Mitmenschen, dass sie mit diesem Problem nicht alleine sind und schick uns ein Foto deiner Tattoo-Sünde an community@lessentiel.lu oder poste es auf Facebook in die Kommentarspalte.

