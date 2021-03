Die Barbie feiert ihren 62. Geburtstag

Wie es der Zufall will, feiert die bekannteste und zugleich umstrittenste Puppe der Welt nur einen Tag nach dem Internationalen Frauentag Geburtstag: Die Barbie wird am Dienstag, den 9. März, 62 Jahre alt – auch wenn man ihr das nicht ansieht. 1959 stellte die Firma Mattel sie erstmals auf der American Toy Fair in New York vor.

Der Name des Spielzeugklassikers kommt dabei nicht von ungefähr. Das Ehepaar Ruth und Elliott Handler, das die Firma Mattel gegründet hat, benannte den Spielwaren-Evergreen nach ihrer Tochter Barbara. Kaum verwunderlich also, dass auch Barbies Familie, die mit dem pinken Puppen-Imperium weiter wuchs, ihren Ursprung im Stammbaum der Handlers findet.

Doch Familien-Idylle und Verkaufs-Hit hin oder her, musste die weltberühmte Puppe auch so manches an Kritik einstecken. Ihr Erscheinungsbild, das seit jeher an die aktuellen Modetrends angepasst wird, soll das Selbstbewusstsein junger Mädchen vermindern und ein unerreichbares Schönheitsideal darstellen. Aussagen, die sich vor allem auf die Proportionen (99-46-84) der Puppe beziehen.

Auch um die Hautfarbe der Barbie wurden zahlreiche Debatten geführt. Erst ab 1980 wurden auch ethnische Puppen hergestellt. Puppen, mit denen sich Kinder sämtlicher Kulturen und Herkünften identifizieren können – ein großer Fortschritt, wenn man bedenkt, dass es die erste Barbie nur als blonde oder brünette, hellhäutige Frau gab.

Ihrer Popularität haben die Kontroversen allerdings nie geschadet. Im Gegenteil: Es kamen immer mehr und immer diversere Barbie-Puppen auf den Markt. Erst 2018 wollte sich das Unternehmen selbst übertreffen und stellte zum Weltfrauentag die Serie «Inspiring Women» bestehend aus 19 Power-Frauen vor.

(lm/L'essentiel)