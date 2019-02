Diese 10 Tipps für Singles zum Valentinstag

Am heutigen Tag wird die Liebe in all ihren Formen gefeiert. Eine gute Gelegenheit, sich in bester Begleitung oder einfach selbst zu verwöhnen. Seien wir mal ehrlich: selbst ist der Mann...oder die Frau!

1. Geh ins Kino!

Derzeit stehen viele tolle Filme auf dem Kinoprogramm. Wie wäre es mit einer Komödie, einem Animations- oder einem Horrorfilm? Es sei denn, du stehst doch lieber auf Drama.

2. Verbring den Abend mit Freunden!

Du kannst bei Ihnen zu Hause eine Party schmeißen, ausgehen,oder einfach einen gemütlichen Abend mit Freunden verbringen. Du bist ganz bestimmt nicht der einzige Single in deinem Umfeld.

3. Lass dir Blumen liefern!

Warum lässt du dir nicht einen schönen Blumenstrauß nach Hause liefern? Wer braucht schon jemanden dafür?

4. Verbring deinen Abend mit deinem Lieblingspromi

Wie wäre es mit Bingewatching? Mit Ryan Gosling oder Jennifer Lawrence. Nichts hindert dich daran, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen und es dir zu Hause gemütlich zu machen.

5. Geh auf eine Party!

Es gibt überall Partys für Singles oder für diejenigen, die kaum etwas vom Valentinstag halten. Bei der Auswahl wirst du bestimmt fündig. Einfach googeln.

6. Mach es dir zuhause gemütlich!

Wer nicht ausgehen möchte, kann es sich auch zuhause gemütlich machen. Tauch in ein Entspannungsbad oder genieße einen Ruhemoment. Bereite dir dein Lieblingsgericht vor oder lese ein gutes Buch. Hauptsache, du fühlst dich dabei wohl und genießt den Augenblick.

7. Denk an das Geld, das du sparst!

Wer auf Blumen, Schokolade, kleine Geschenken und auf ein Essen im Restaurant verzichtet, spart Geld! Denk an all die schönen Sachen, die du dir stattdessen leisten kannst. Single sein hat eben auch seine guten Seiten.

8. Lass dir dein Lieblingsgericht nach Hause liefern!

Wenn du weder gerne kochst, noch Lust auf eine Party hast, dann lass dir ein Abendessen einfach nach Hause liefern. Rufe dein Lieblingsrestaurant an und genieße den Abend ohne Stress. Geschirr spülen bleibt dir übrigens auch erspart.

9. Befriedige dich selbst!

Na und? Wer den Tag der Liebe feiern möchte, darf sich auch selbst befriedigen. Eine gute Gelegenheit, sich selbst zu entdecken.

10. Weine dich aus!

Und wenn immer noch nichts hilft, dann lasse dich einfach von der Trauer mitreißen. Mit allerlei Klischees, wie den King-Size-Eisbecher oder eine Weinflasche in der Hand. Dann kann es für einen Abend voller Tränen losgehen. Weinen hilft aber auch, sich danach viel besser zu fühlen.

11. KLEINER BONUS: Mache deinen Einstieg in die Hexerei!

Erkunde die dunklen Seiten des Internets, die reich an Zaubersprüchen, Rezepten und Zaubertränken sind. Danach darfst du all diejenigen verfluchen, die den Abend Händchenhaltend als Paar verbringen.

(es/L'essentiel)