Du hast «UNO» dein ganzes Leben lang falsch gespielt

Die UNO-Regeln hat jeder verinnerlicht, sollte man meinen. Schließlich ist es das wohl bekannteste Kartenspiel der Welt. Kaum jemand hat es nicht mindestens einmal im Leben gespielt. Ganze Familienurlaube hat es ruiniert und Freundschaften - zumindest kurzzeitig - zerstört. Die Rot-Schwarz-Gelben-Spielkarten der Firma Mattel gehören zu unseren Kindheitserinnerungen und den 1990ern wie Seifenblasen und HubbaBubba.

Doch der Spielzeug-Konzern lässt nicht locker, uns diese wunderbaren Erinnerungen zu vermiesen: Schon 2019 sorgte Mattel mit einer neuen Spielregel für einen Eklat. Das Unternehmen verkündete, man könne Zieh-vier-Karten nicht nacheinander legen, sondern müsse sofort Karten aufnehmen. Das klang in unserer Kindheit noch ganz anders: Gleich 16 Karten aufnehmen zu müssen war keine Seltenheit - die oft zugleich durch die Luft geflogen sind.

Jetzt sorgt das Kartenspiel abermals für Gesprächsstoff. Auf dem Twitter-Account von UNO wurde eine weitere Regel veröffentlicht: Auch die Zieh-zwei-Karten dürfen nicht kombiniert werden. «Nur zu, verspottet uns", heißt es dort provokant.

*Per management: ???? You cannot STACK a +2 on a +2 ????



Go ahead, roast us.