Welche sind eure liebsten Weihnachtsfilme?

Wenn wir an die Feiertage zum Jahresende denken, fällt uns zwar zunächst der 24. und der 31.Dezember ein, doch mit dem Gedanken an diese Zeit verbinden wir weit mehr. Wir denken an Momente, die wir gemeinsam mit der Familie oder Freunden verbringen, sei es beim Schmücken des Weihnachtsbaumes, beim Kochen oder dem Einpacken der Geschenke. Die Stimmung in dieser Zeit ist heimelig, es riecht lecker und schließlich wird sich bei den Lieblingsfilmen auf der Couch eingemummelt.

Und obwohl wir sie schon unzählige Male gesehen haben, genießen wir die Kultfilme alle Jahre wieder. Romantische Komödien wie «Liebe braucht keine Ferien» oder Animationsfilme wie «Der Polarexpress» dürfen dabei nicht fehlen. Nicht zu vergessen, sind aber auch die Klassiker wie «Kevin – Allein zu Haus» oder «Der Grinch», die einfach jedes Jahr laufen und uns eine entspannte Zeit auf der Couch bescheren.

«Kevin – Allein zu Haus» von Chris Columbus (1990)

Die McCallisters fliegen nach Paris, um dort die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Doch im Flugzeug angekommen, stellen Kate und Peter fest, dass Kevin, ihr jüngster Sohn, nicht an Bord ist. Für Kevin ist es eine wahre Freude, endlich allein zu sein, aber die Ruhe wird nur von kurzer Dauer sein.

«Der Grinch» von Ron Howard (2000)

Jeder in Whoville liebt Weihnachten – jeder außer dem Grinch. Ein kleines Mädchen namens Cindy Lou Chou versucht herauszufinden, warum er das Weihnachtsfest so sehr hasst. Sie zeigt ihm, dass er nicht allein ist und dass dieser Urlaub nicht so schrecklich ist, wie er denkt.

«Tatsächlich Liebe» von Richard Curtis (2003)

Am Weihnachtsabend ist London vor allem von Liebe erfüllt – ob auf romantischem oder komischem Wege – sie bahnt sich auf unberechenbare Weise ihren Weg. Die Protagonisten sind alle durch Liebe miteinander verbunden. Der Film erzählt auf welche Weise die Schicksale der Charaktere miteinander verwoben und verbunden sind – und auch von den vielen kleinen und großen Liebesgeschichten.

Das gesamte L'essentiel-Team wünscht euch frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage!