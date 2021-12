Was war Dein schönstes Erlebnis im Jahr 2021?

Auch 2021 warf Corona einen großen dunklen Schatten über die positiven Nachrichten. Wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und auf die schönen Momente dieses ereignisreichen Jahres zurückblicken, um mit einem Lächeln statt Sorgenfalten ins neue Jahr zu starten.

Hast Du Dir in diesem Jahr einen ganz persönlichen Traum erfüllt? Bist Du vielleicht Mama, Papa, Oma oder Opa geworden? Hast Du die Liebe Deines Lebens geheiratet? Konntest Du Gutes tun, jemandem helfen und ein Lächeln auf dessen Lippen zaubern? Hast Du einen unvergesslichen Urlaub verbracht? Oder vielleicht einfach nur Dich selber besser kennengelernt und gehst noch stärker ins neue Jahr?

Es gibt unglaublich viele kleine schöne Momente, die wir oft erst im Nachhinein richtig zu schätzen wissen. Wir wollen wissen, welches Ereignis Dich in diesem Jahr besonders glücklich gemacht hat. Verrate es uns per E-Mail an community@lessentiel.lu.

