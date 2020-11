Welcher «Kollege» arbeitet in eurem Homeoffice?

Im Homeoffice stehen oft besondere Herausforderungen an, die es im Büro einfach nicht gibt: Der Hund will Gassigehen, die Katze läuft über den Schreibtisch, weil sie gestreichelt werden will und verschüttet dabei den Kaffee.

Wie läuft die Arbeit bei euch mit euren Haustieren? Schickt uns eure aussagekräftigen Fotos per Mail an community@lessentiel.lu, auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter.

L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr! Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der-App und Du verpasst nichts mehr!

(L'essentiel)