«Es ist erschreckend, wie normal Alkohol ist»

«Du trinkst nicht? Was ist los? Bist Du krank?» Fragen, denen sich Menschen, die bewusst auf Alkohol verzichten, oft stellen müssen. Sind die Sobriety-Anhänger dann auch noch weiblich, brodelt gleich die Gerüchteküche. «Ist sie etwa schwanger?» Besonders den jüngeren Generationen wird häufig vorgeworfen, beim Alkoholkonsum über die Stränge zu schlagen. Ihr habt uns gezeigt, dass es auch diejenigen gibt, die mit dem Rausch so überhaupt nichts anfangen können – und das aus unterschiedlichsten Gründen.

Eine Leserin nennt beispielsweise Corona als Beweggrund, auf Alkohol zu verzichten. «Im Corona-Jahr 2020 wurde es quasi zum Trend zuhause zu trinken, ob abends oder morgens», erzählt sie. Alleine zuhause hat sie sich bewusst gegen den Konsum entschieden, die Schließung der Bars und Restaurants habe die Zeit der Abstinenz noch verlängert. Als soziale Kontakte wieder erlaubt waren, habe sie dann wieder ab und zu Sekt oder Bier getrunken. «Durch den verringerten Konsum fühlte ich mich sehr schnell beschwipst», verrät sie. Ein Gefühl, das sie nicht vermisst habe. Sie beschloss anschließend gänzlich auf Alkohol zu verzichten. «Seither bin ich viel fitter und konzentrierter, und gehe bewusster mit meinem Körper um.»

«Heute bin ich überzeugte Nicht-Trinkerin»

Eine 23-jährige Leserin hatte es sich zum Jahreswechsel 2019/2020 zum Vorsatz gemacht, abzunehmen. Eine ihrer Maßnahmen: Alkoholverzicht. «Seit Januar 2020 habe ich keinen Alkohol mehr getrunken. Jetzt wiege ich 30 Kilogramm weniger und fühle mich wohl», berichtet sie stolz. Auch Jessica (26) lässt seit zwei Jahren die Finger vom Rauschmittel. Eigentlich habe sie mit dem Rauchen aufhören wollen. «Beim Verzehr von Alkohol überkam mich aber immer wieder ein starkes Verlangen nach Zigaretten», gesteht sie. Also habe sie auf beides verzichtet. «Heute bin ich überzeugte Nicht-Trinkerin.» Selbst die geringsten Mengen an Alkohol würden sie inzwischen stören.

Wiederum andere haben noch nie zu Spirituosen gegriffen, sei es durch negative Erfahrungen oder reine Überzeugung. Eine 27-jährige Kommentatorin erlebte hautnah, was es bedeutet, süchtig zu sein. Ein Elternteil sei alkoholabhängig gewesen. «Das ist auch der Hauptgrund, warum ich noch nie in meinem Leben betrunken war.» Der 21-jährige Patrick* hingegen findet es schlicht «erschreckend, wie normal Alkohol in unserer Gesellschaft ist». Die Leute würden vergessen, dass es sich hierbei immer noch um eine Droge handelt. «Am nächsten Tag wird dann damit angegeben, wie betrunken man war, als wäre es etwas, worauf man stolz sein kann», schreibt er. Er wäre nicht gegen Alkohol, aber wünsche sich, dass die Menschen sich der Risiken bewusst werden und ihre Grenzen kennen und einhalten. Aus diesem Grund besucht auch Joël (62) keine Feiern, «bei denen massiv Bier, Wein und harter Alkohol eingelagert wird». So würden ihm sein Friede und seine Hochachtung vor seinen Mitmenschen erhalten bleiben, erklärt er.

* Name wurde von der Redaktion geändert

(lm/L'essentiel)