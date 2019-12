Entspannung pur: Hannover testet kostenlose Öffis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ab März 2020 stehen die öffentlichen Verkehrsmittel in Luxemburg kostenlos zur Verfügung. Die Hoffnung: weniger Stau und eine bessere Umwelt-Bilanz. Die Hoffnung ist berechtigt, wie der Test in Hannover zeigt.

Die Stadt in Norddeutschland hat als erste im Nachbarland Bus und Bahn für einen Tag gratis angeboten – mit beachtlichem Erfolg. Viel mehr Fahrgäste als sonst sind eingestiegen. In den Stadtbahnen stieg die Zahl sogar um 60 Prozent. Zugleich verringerte sich laut Angaben der Polizei das Verkehrsaufkommen. Dieses Ergebnis wäre für Luxemburgs Stauproblem besonders wichtig.

«Die Kunden waren so entspannt, wie wir es an einem Samstag vor Weihnachten so nicht kennen», erklärte Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft Hannover gegenüber der Bild-Zeitung. Wenn das keine guten Aussichten für Luxemburg sind!

(mb/L'essentiel)