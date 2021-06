Lamborghini-​​Fan (31) bereut Protz-​​Fahrt sofort

Die deutsche Polizei war vergangenes Wochenende abermals in den Abend- und Nachtstunden im Essener Stadtteil Rüttenscheid und in Mülheim an der Ruhr im Einsatz. Intensiver Fahndungs- und Kontrolldruck soll unter anderem die Etablierung einer Raser-, Poser-, Tuner- und Dater-Szene verhindern. Auch das Verhindern größerer Personenansammlungen sowie Ruhestörungen stehen im Fokus der Polizei.

Gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst beider Städte wirkt die Polizei an der Ruhr mit erhöhter Präsenz und konsequentem Einschreiten einer offenbar neuartigen Partyszene entgegen, die versucht, außerhalb der Gastronomiebetriebe Fuß zu fassen.

Motor laut aufheulen lassen

Am 26. Juni, gegen 19.20 Uhr, fiel in diesem Zusammenhang den Beamten der Fahrer eines Lamborghini auf. Der 31-jährige Deutsche beschleunigte den Urus mehrfach stark, ließ den Motor laut aufheulen und überholte einen Pkw auf der engen Straße. Im Bereich Manfredstraße konnten zwei Fußgänger glücklicherweise noch zurückweichen und so vermutlich einen Unfall verhindern.

Die Polizei ermittelt gegen den Düsseldorfer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein und das Luxus-Fahrzeug sind sichergestellt. Die Einsatzkräfte sind auch in Zukunft gezielt an neuralgischen Orten in Essen und Mülheim an der Ruhr unterwegs. Die Verkehrssicherheit und die Nachtruhe der Anwohner sind für die Polizei von hoher Bedeutung.

(L'essentiel/wil)