Rückführungsflüge kosten Reisende sehr viel Geld

Vor einigen Tagen landeten 52 Luxemburger mit einem Sonderflug aus Kap Verde am Findel, nachdem sie auf den Inseln durch die Reisebeschränkungen festgesessen haben. Am Dienstag teilte das Außenministerium gegenüber L'essentiel mit, dass seit Beginn der Krise bereits 400 Einwohner nach Luxemburg zurückkehren konnten. Aber es sind immer noch «etwa 200» in der Welt verstreut, die auf eine Rückführungslösung warten.

Unter ihnen ist Sonia, die mit einem Work & Travel-Visum in Australien unterwegs war. Gerade lebt sie in Sydney bei einer Familie, deren Kinder sie betreut. «Ich stecke derzeit wegen des Virus fest, diese Situation betrifft viele junge Europäer, die wie ich hierher kommen», sagt sie gegenüber L'essentiel.

Keine Sonderflüge geplant

Wie sie «denken viele daran, zu ihren Familien nach Europa zurückzukehren, auch wenn dies mit hohen Kosten verbunden ist», die sich auf bis zu 7000 Euro anhäufen können. Eine Rückkehr nach Luxemburg wäre mit der Fluggesellschaft Qatar Airways möglich, so die junge Frau, «aber die Gesetze ändern sich jeden Tag und die Grenzen schließen sich schnell».

Sonia sagt, sie sei bei ihrer Gastfamilie in Australien sicher und gehe nicht mehr vor die Tür. Aktuell sind « keine zusätzlichen Sonderflüge geplant», um Bürger aus Luxemburg ins Land zurückzubringen, so das Außenministerium. «Aber das kann sich je nach Situation ändern.»

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass derzeit kein luxemburgischer Bürger oder Einwohner Luxemburgs im Ausland am Coronavirus erkrankt ist und dort im Krankenhaus behandelt werden muss.

(nc/L'essentiel)