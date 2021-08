Das sind die Gewinner unseres EM-​​Tippspiels

In der Volkswagen-Werkstatt der Losch-Gruppe in Bereldingen hat Noël Dos Santos mit einem Lächeln im Gesicht seinen Golf GTI entgegengenommen, den er nun zwei Jahre lang behalten darf. «Ich mag das Auto, es ist ein sehr schönes Modell», schwärmt der junge Vater. Den 245 PS starken Golf hat Noël durch das große L'essentiel-EM-Tippspiel gewonnen. «Vom Viertelfinale an war ich in den Top Ten. Dann kam es zum Halbfinale zwischen England und Dänemark, wo ich ein Unentschieden voraussagte», erinnert er sich.

Der zweitplatzierte Christian Godenir durfte sich im Globus Baumarkt in Bettemburg über einen Grill und ein Garten-Set freuen. «Der Trick, um zu gewinnen? Cool bleiben, dann kommt der Erfolg schon von alleine.» «Wir hoffen, dass er viel Spaß mit dem Grill hat», fügt Geschäftsführer Mark Schell hinzu. «Es ist das Top-Modell dieses Sommers und alles ist noch in unserem Shop erhältlich».

Der Vater von Eric Hansen kam zu Saturn, um den Sony 65-Zoll 4K-Fernseher und die JBL BAR 2.1 Soundbar abzuholen, die sein Sohn gewonnen hat. Die Tippspiele von L'essentiel gehören schon zur Familientradition, auch Hansens Mutter war zwischenzeitlich in den Top Ten vertreten. «Es geht schnell, man kann seinen Platz innerhalb eines Spiels verlieren. Ab dem Viertelfinale, wo sich alles ändern kann, muss man konzentriert bleiben», so Hansen. Der Viertplatzierte Elvis Magini und alle weiteren Spieler in der Top 10 bekamen einen 250-Euro-Gutschein bei Freelander's. Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals bei allen Teilnehmern für das spannende Tippspiel bedanken und gratulieren den glücklichen Siegern.

(L'essentiel)